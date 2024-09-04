Ветераны и семьи защитников имеют право на профессиональную адаптацию. Как воспользоваться услугами

Ветераны и члены семей погибших защитников могут бесплатно получить профессиональную адаптацию, которая предусматривает переподготовку, повышение квалификации и овладение другой специальностью на основе полученной ранее степени образования.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию в " Дія ".

Кто может воспользоваться услугой

Услуга предоставляется:

ветеранам войны

лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной и членам семей таких лиц

членам семей погибших (умерших) ветеранов войны

членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины

пострадавшим участникам войны

Отметим, что к членам семьи относятся супруга/супруги, несовершеннолетние дети, а также дети, обучающиеся по дневной форме получения образования, до окончания ими учреждений профессионального (профессионально-технического) и высшего образования, но не более чем до достижения ими 23 лет.

Что предполагает профессиональная адаптация

Профессиональная адаптация включает:

подготовку, переподготовку и повышение квалификации по рабочей профессии, в том числе повышение квалификации по образовательным программам/рабочим образовательным программам

получение другой специальности на основе полученной ранее степени (уровня) образования, повышения квалификации, прохождения специализации, в том числе с сокращенным сроком обучения

получение второго (магистерского) уровня высшего образования на основе первого (бакалаврского) уровня высшего образования При этом стоимость такого обучения на момент поступления не должна превышать 45 420 грн

Прием на обучение для переподготовки/повышения квалификации осуществляется согласно условиям приема в высшее образование в соответствующем году.

Как получить направление

Для того, чтобы получить на профессиональную адаптацию, нужно:

написать заявление по установленному образцу и подать в орган социальной защиты населения по месту регистрации или по месту фактического проживания (пребывания) и предоставить необходимые документы, со списком можно ознакомиться здесь

орган социальной защиты должен зарегистрировать заявление в журнале, выдать лицу направления на профессиональную ориентацию по выбору направления профессионального обучения в областной, Киевский городской, городской, районный и горрайонный центр занятости или другого учреждения, выдать лицу направление на профессиональное обучение с учетом выводов профессиональной ориентации

человек на основании направления на профессиональное обучение засчитывается в учреждение

Отметим, что профессиональная адаптация предоставляется за счет госбюджета разово в порядке очередности. Направления должны быть предоставлены в течение 10 рабочих дней с момента обращения.

Отметим, что лица, проходившие в течение последних 3-х лет профессиональное обучение, подготовку, переподготовку, повышение квалификации, в частности, получили ваучер на обучение, не могут воспользоваться профессиональной адаптацией.