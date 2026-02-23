"Не только территории": Зеленский сказал, в чем заключается победа Украины

В ходе беседы ведущий отметил, что многие аналитики за пределами Белого дома, а также президент США Дональд Трамп и другие чиновники считают, что Украина не сможет выиграть войну. И в случае, если не пойдет на уступки России, то и вовсе проиграет.

По этой причине у Зеленского спросили, прав ли Трамп и другие, на что президент ответил следующее:.

"Где вы сейчас? Сегодня вы в Киеве, в столице нашей родины, Украине. Я очень благодарен за это. Проиграем ли мы. Конечно, нет, ведь мы боремся за независимость Украины", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что победа означает восстановление нормальной жизни украинцев и прекращение трагедией. Но в то же время представил более широкое понимание победы.

"Я считаю, что остановить (главу Кремля Владимира Путина - ред.) сегодня и не допустить оккупации Украины - это победа для всего мира. Потому что Путин не остановится на Украине", - отметил президент.

На уточнение, не утверждает ли Зеленский, что победа означает исключительно возвращение территорий, президент пояснил, что есть разные победы.

Глава государства уверен, что в будущем Украина обязательно вернет свою территорию. Но если сделать эту попытку сейчас, учитывая количество людей в российской армии - это означало бы потерю миллионов украинцев.

"Мы понимаем цену таких шагов. У вас не будет достаточно людей, вы будете терять. А что такое земля без людей? Честно говоря, ничего", - пояснил он.

Резюмируя он добавил, что победа Украины помимо сохранения людей заключается еще и в сохранении независимости. Что же касается возвращение территорий - это уже будет победа справедливости.

"Победа Украины - это сохранение нашей независимости, а победа справедливости для всего мира - это возвращение всех наших земель", - подытожил Зеленский.