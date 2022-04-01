"Не ризикнемо опинитися в одному кошику". У Казахстані заявили, що не допомагатимуть РФ обходити санкції

"Казахстан не буде інструментом для обходу санкцій проти Росії із боку США та ЄС. Ми дотримуватимемося санкцій. Попри те, що ми є частиною Економічного союзу з Росією, Білоруссю та іншими країнами, ми також є частиною міжнародної спільноти", - заявив Сулейменов.

Втім, за його словами, Казахстан продовжить торгувати та інвестувати в Росію, оскільки "інакше економіка країни не може".

"Але ми зробимо все можливе щоб контролювати санкціоновані товари. Ми зробимо все можливе, щоб контролювати будь-які інвестиції від санкціонованої фізичної чи юридичної особи в Казахстані, і це те, що ми хотіли відкрити донести до європейців. Щоб продемонструвати, що ми маємо систему, і система тут, на жаль, залишається на тривалий період", - зазначив Сулейменов.

Він також заявив, що Казахстан не є частиною конфлікту.

"Так, ми в ЄАЕС, але ми незалежна держава зі своєю системою, і ми дотримуватимемося обмежень, накладених на Росію та Білорусь. Ми не хочемо і не ризикнемо опинитися в одному кошику. І ми хотіли б розширити нашу співпрацю з країнами ЄС та Євросоюзом загалом", - додав Сулейменов.

Нагадаємо, як раніше заявляли в ЗМІ, Казахстан, який вважається одним з найближчих союзників Росії, відхилив прохання Москви про приєднання своїх військ до наступу на Україну.

Додамо, про введення санкцій проти Росії оголосили США, Великобританія, ЄС та, Канада.

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