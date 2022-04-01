RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Не ризикнемо опинитися в одному кошику". У Казахстані заявили, що не допомагатимуть РФ обходити санкції

Фото: заступник керівника адміністрації президента Казахстану Тимур Сулейменов (inbusiness kz)
Автор: Марія Кучерявець

У Казахстані виступили проти військових дій на території Україні. Та заявили, що не будуть інструментом для обходу санкцій проти Росії із боку США та Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника керівника адміністрації президента Казахстану Тимура Сулейменова в інтерв'ю Euractiv.

"Казахстан не буде інструментом для обходу санкцій проти Росії із боку США та ЄС. Ми дотримуватимемося санкцій. Попри те, що ми є частиною Економічного союзу з Росією, Білоруссю та іншими країнами, ми також є частиною міжнародної спільноти", - заявив Сулейменов.

Втім, за його словами, Казахстан продовжить торгувати та інвестувати в Росію, оскільки "інакше економіка країни не може".

"Але ми зробимо все можливе щоб контролювати санкціоновані товари. Ми зробимо все можливе, щоб контролювати будь-які інвестиції від санкціонованої фізичної чи юридичної особи в Казахстані, і це те, що ми хотіли відкрити донести до європейців. Щоб продемонструвати, що ми маємо систему, і система тут, на жаль, залишається на тривалий період", - зазначив Сулейменов.

Він також заявив, що Казахстан не є частиною конфлікту.

"Так, ми в ЄАЕС, але ми незалежна держава зі своєю системою, і ми дотримуватимемося обмежень, накладених на Росію та Білорусь. Ми не хочемо і не ризикнемо опинитися в одному кошику. І ми хотіли б розширити нашу співпрацю з країнами ЄС та Євросоюзом загалом", - додав Сулейменов.

Нагадаємо, як раніше заявляли в ЗМІ, Казахстан, який вважається одним з найближчих союзників Росії, відхилив прохання Москви про приєднання своїх військ до наступу на Україну.

Додамо, про введення санкцій проти Росії оголосили США, Великобританія, ЄС та, Канада.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КазахстанСанкції проти РосіїВійна Росії проти України