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"Не все там так просто": Арестович про ситуацію з мером Куп'янська, який "здав" місто ворогові

Автор: Роман Мирончук

Ситуація з мером Куп'янська Харківської області Геннадієм Мацегорою, який нібито здав місто російським окупантам, все ще з'ясовується, оскільки там не все так просто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича під час брифінгу.

"Куп'янськ. З'ясовується ситуація, незважаючи на запис з мером Куп'янська і численні запевнення росіян, що вони захопили місто. Ми з'ясовуємо ситуацію. Не все там так просто", - повідомив він.

Нагадаємо, що повідомлялося про те, що мер Куп'янська пішов на переговори з російськими окупантами у той час, як Збройні Сили України боролися за місто. В результаті цих дій на нього порушено кримінальну справу.

Куп'янська окружна прокуратура Харківської області до ЄРДР внесла кримінальне провадження за ч.2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 ККУ "Державна зрада" щодо куп'янського мера. Для подальшого досудового розслідування кримінальне провадження направлено до УСБУ в Харківській області.

Ми також писали про те, що через обстріли російських окупантів без газу залишилися тисячі жителів Луганської області. Про це розповів голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай.

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