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Глава Куп'янська пішов на переговори з ворогом: порушено кримінальну справу

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Україна, Неділя 27 лютого 2022 23:58
Глава Куп'янська пішов на переговори з ворогом: порушено кримінальну справу Фото: проти мера Куп'янська порушено кримінальну справу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

Глава Куп'янська в Харківській області пішов на переговори з російськими окупантами в той час, як Збройні сили України боролися за місто. В результаті цих дій на нього порушено кримінальну справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Олега Синєгубова, главу Харківської облдержадміністрації.

За його словами, в соцмережах з'явилося відео, де міський голова Куп'янська Геннадій Мацегора публічно заявив, що місто за контролем ворожих військ Росії.

"У той час, як наші бійці Збройних сил України героїчно відстоюють кордони, голова Куп'янської громади Харківщини йшов на переговори з ворогом. Наслідки таких дій могли бути непоправними", - йдеться в повідомленні.

В результаті Куп'янська окружна прокуратура Харківської області до ЄРДР внесла кримінальне провадження за ч.2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 ККУ "Державна зрада" щодо куп'янського мера. Для подальшого досудового розслідування кримінальне провадження направлено до УСБУ в Харківській області.

"Наша принципова позиція: українські діти йдуть тільки в українські школи! Ми не віддамо російському ворогові жодного товариства Харківщини!",- підкреслив голова Харківської облдержадміністрації.

Нагадаємо, що російські військові самі здаються в полон у містах, де проходять бої. Випадки зафіксовані і у Харківській області.

Детальніше про те, що зараз відбувається в Харкові та в області, можна прочитати в матеріалі в режимі онлайн РБК-Україна.

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