ua en ru
Пт, 18 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Времени мало: командующий сил НАТО бьет тревогу из-за приближения войны с Китаем и РФ

Европа, Пятница 18 июля 2025 19:39
UA EN RU
Времени мало: командующий сил НАТО бьет тревогу из-за приближения войны с Китаем и РФ Фото: у НАТО очень мало времени на подготовку к войне (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Европа и США должны активно готовиться к предстоящей войне против Китая и России. Поскольку китайский лидер Си Цзиньпин обязательно заставит Россию атаковать НАТО, когда соберется напасть на Тайвань.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление нового командующего силами НАТО в Европе генерала Алекса Гринкевича, которое опубликовало издание Bild.

Гринкевич считает, что Европейский Союз и США имеют максимум два с половиной года, чтобы подготовиться к войне против России и Китая. Генерал считает, что 2027 год станет годом большого кризиса.

По мнению Гринкевича, Си Цзиньпин, планируя нападение на Тайвань, будет искать пути отвлечения внимания США и НАТО от Тихоокеанского региона. Таким путем может стать атака России на страны Альянса.

Поскольку российский диктатор Владимир Путин сателлит Китая, Си заставит Кремль напасть на Европу. А сам попытается атаковать Тайвань, пока НАТО и США будут отражать российское наступление.

"ЕС и США имеют всего 18 месяцев, чтобы подготовиться к глобальному военному конфликту с Китаем и Россией", - резюмировало издание.

Отметим, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте имеет такое же мнение. Он считает, что Китай может заставить Россию напасть на страны НАТО, чтобы отвлечь внимание блока от Азиатско-Тихоокеанского региона. Кремль станет для Пекина "пушечным мясом".

Также Рютте предположил, что через пять или семь лет Россия может напасть на члена НАТО. В качестве мишени Кремль, скорее всего, выберет Эстонию, или другую страну Балтии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация Китай
Новости
Субсидии, пенсии, соцпомощь: изменится ли сумма выплат в августе
Субсидии, пенсии, соцпомощь: изменится ли сумма выплат в августе
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе