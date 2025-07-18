Времени мало: командующий сил НАТО бьет тревогу из-за приближения войны с Китаем и РФ
Европа и США должны активно готовиться к предстоящей войне против Китая и России. Поскольку китайский лидер Си Цзиньпин обязательно заставит Россию атаковать НАТО, когда соберется напасть на Тайвань.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление нового командующего силами НАТО в Европе генерала Алекса Гринкевича, которое опубликовало издание Bild.
Гринкевич считает, что Европейский Союз и США имеют максимум два с половиной года, чтобы подготовиться к войне против России и Китая. Генерал считает, что 2027 год станет годом большого кризиса.
По мнению Гринкевича, Си Цзиньпин, планируя нападение на Тайвань, будет искать пути отвлечения внимания США и НАТО от Тихоокеанского региона. Таким путем может стать атака России на страны Альянса.
Поскольку российский диктатор Владимир Путин сателлит Китая, Си заставит Кремль напасть на Европу. А сам попытается атаковать Тайвань, пока НАТО и США будут отражать российское наступление.
"ЕС и США имеют всего 18 месяцев, чтобы подготовиться к глобальному военному конфликту с Китаем и Россией", - резюмировало издание.
Отметим, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте имеет такое же мнение. Он считает, что Китай может заставить Россию напасть на страны НАТО, чтобы отвлечь внимание блока от Азиатско-Тихоокеанского региона. Кремль станет для Пекина "пушечным мясом".
Также Рютте предположил, что через пять или семь лет Россия может напасть на члена НАТО. В качестве мишени Кремль, скорее всего, выберет Эстонию, или другую страну Балтии.
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