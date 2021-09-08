У Кабміні підтвердили відставку трьох членів наглядової ради "Нафтогазу"
У Кабінеті міністрів підтверджують відставку трьох незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Конкурс мають провести до кінця листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання уряду.
За словами першого віце-прем'єра, міністра економіки Олексія Любченка, заяви про припинення повноважень вже надійшли до Кабміну.
"Тому пропонується таке протокольне рішення. Мінекономіки разом з НАК "Нафтогаз України"... в повному обсязі вжити додаткових заходів стосовно відбору на три посади незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України", - зазначив він.
Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що вже оголошено конкурс з відбору одного члена наглядової ради.
"Разом ми повинні до кінця листопада провести відбір і призначення на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України", - додав прем'єр.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у відставку вирішили подати голова наглядової ради Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа і Людо Ван дер Хейден, а також привело причини такого рішення.
Також стало відомо, що нового голову "Нафтогазу" оберуть на конкурсі до 1 травня 2022 року.