"Не отримали пропозицій": члени наглядової ради Нафтогазу пояснили свою відставку
Незалежні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа і Людо Ван дер Хейден пішли у відставку, оскільки "не отримали практичних пропозицій" щодо вирішення питання, пов'язаного з правлінням компанії.
Про це йдеться в листі членів наглядової ради прем'єр-міністру Денису Шмигалю, який є в розпорядженні РБК-Україна.
У листі йдеться про те, що наглядова рада за рекомендацією прем'єра провела зустріч з головою правління НАК Юрієм Вітренком, щоб з'ясувати, чи можливо досягти компромісу.
"Під час цієї зустрічі ми не отримали жодних практичних пропозицій", - зазначили члени наглядової ради.
В таких умовах, за їхніми словами, орган не може забезпечувати роботу членів правління, а також підтримувати стабільність компанії. Таким чином, у зв'язку з відсутністю принципів належного корпоративного управління в період зміни керівництва три незалежні члени склали повноваження, щоб підкреслити всю серйозність ситуації, що склалася.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Споттісвуд, Лескуа і Ван дер Хейден пішли у відставку, а також детально описало, в чому полягає конфлікт з Вітренком.