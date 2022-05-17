Подоляк про спроби керівництва РФ виправдати війну в Україні: прямі особисті свідчення

"Спочатку президент Путін заявляє про те, що віроломний і неспровокований напад на Україну треба трактувати як "запобіжну відсіч агресії". Тобто ми (Росія) вирішили масово вас (Україну) вбивати і розносити ваші міста ракетами тому, що з вашого боку агресії, звичайно, ні, але ми думаємо, що вона могла б бути", - пояснює логіку "верхівки" Кремля він.

За словами Подоляка, цю "стратегію" у поясненні війни в Україні обирає і права рука Путіна - Дмитро Пєсков. Але пізніше плутається у "показах".

"Страх розширення НАТО до кордонів РФ і скорочення підлітного часу натовських ракет - вигадана в повному обсязі. Але цього виявилося достатньо для організації масової різанини в Бучі. Але раптом він прямолінійно так заявляє, що вступ до НАТО Фінляндії і розширення на 1,3 тис. км прямого кордону НАТО/Росія взагалі не проблема. Тоді навіщо варварськи і масово бомбите Україну, якщо немає проблеми?" - задається логічним питанням він.

Подоляк наводить і слова секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева, який називає війну в Україні "вимушеним превентивним заходом - загрозою безпеки Росії, яка вийшла на рівень, що загрожував її існуванню".

Радник голови Офісу президента наголошує - як би не намагалися виправдатися в Кремлі за війну в Україні, в цивілізованому світі все, що відбувається по-іншому, як геноцид не називають, і відповідальність за масові злочини не за горами.

"Повторю ще раз, якщо хтось не зрозумів. Всі ці посадові суб'єкти РФ кажуть: ми прийшли в іншу країну, масово геноцидимо там цивільних, все підриваємо і знищуємо, бо це... превентивний захід. Безпосередньої загрози й близько не було, але ми все одно вирішили їх вбивати. Жорстоко вирізати. А все інше - брехня і пропаганда. По суті, все це - прямі особисті свідчення. З дуже точними юридичними формулюваннями. Які доводять явний умисел на вбивство. У складі групи", - резюмує Подоляк.