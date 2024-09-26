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"Не означает отказ от НАТО". Эрдоган оправдал планы Турции вступить в БРИКС

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Намерение Турции вступить в БРИКС не означает то, что она откажется от членства в Североатлантическом альянсе. Эти структуры не являются альтернативой друг другу.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

По словам турецкого лидера, его страна "не может отбросить факт" связей с континентальной Европой и США, и таких же связей со Средней Азией, Россией, Балтийским регионом или Дальним Востоком. При этом у Турции "глубокая история" отношений с арабскими странами Персидского залива и тесные отношения с Африкой. 

Эрдоган добавил, что такая география Турции и тысячелетняя история "побуждают ее строить столь разнообразную архитектуру партнерства".

"Только потому, что мы являемся страной НАТО, мы не можем разорвать наши связи с тюркским и исламским миром. БРИКС и АСЕАН - это структуры, которые предоставляют нам возможности для развития экономического сотрудничества. Участие в этих структурах не означает отказ от НАТО. Мы не считаем, что эти альянсы и кооперации являются альтернативой друг другу", - считает президент.

Он также добавил, что не вступать в БРИКС или любую другую структуру Турцию якобы призывают те, кто "заставлял ее ждать у дверей Евросоюза". 

Что предшествовало

Напомним, в начале сентября стало известно, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС.

Как объяснила в комментарии РБК-Украина магистр внешней политики, эксперт по Восточной Азии Наталья Бутырская, для этого у Анкары есть ряд причин.

Одна из них состоит в том, что Турции долгое время отказывали во вступлении в Евросоюз.

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НАТОТурцияБРИКСРеджеп Тайип Эрдоган