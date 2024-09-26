"Не означает отказ от НАТО". Эрдоган оправдал планы Турции вступить в БРИКС

По словам турецкого лидера, его страна "не может отбросить факт" связей с континентальной Европой и США, и таких же связей со Средней Азией, Россией, Балтийским регионом или Дальним Востоком. При этом у Турции "глубокая история" отношений с арабскими странами Персидского залива и тесные отношения с Африкой.

Эрдоган добавил, что такая география Турции и тысячелетняя история "побуждают ее строить столь разнообразную архитектуру партнерства".

"Только потому, что мы являемся страной НАТО, мы не можем разорвать наши связи с тюркским и исламским миром. БРИКС и АСЕАН - это структуры, которые предоставляют нам возможности для развития экономического сотрудничества. Участие в этих структурах не означает отказ от НАТО. Мы не считаем, что эти альянсы и кооперации являются альтернативой друг другу", - считает президент.

Он также добавил, что не вступать в БРИКС или любую другую структуру Турцию якобы призывают те, кто "заставлял ее ждать у дверей Евросоюза".