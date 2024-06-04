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"Не означает членство в НАТО". Байден рассказал, каким должен быть прочный мир в Украине

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россию необходимо лишить возможности повторно оккупировать территорию Украины в будущем. И это не обязательно предусматривает украинское членство в НАТО.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью TIME заявил президент США Джо Байден.

"Мир выглядит так, чтобы Россия никогда, никогда, никогда, никогда не оккупировала Украину. Вот как выглядит мир. И это не означает НАТО, они (Украине - ред.) входят в НАТО. Это значит, что у нас с ними такие же отношения, как и с другими странами, которым мы поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем", - объяснил Байден. 

Как напомнил президент, именно он раньше был тем, кто выступал против "НАТОизации" Украины. 

Глава американского государства отметил, что провел месяц в Украине, когда был сенатором и вице-президентом. Тогда в стране "была значительная коррупция, которая все отягощала". 

Но он добавил, что если Запад позволит Украине пасть, то дальше падет Польша и в регионе продолжится нестабильная ситуация. 

Вступление Украины в НАТО

Напомним, Украина намерена вступить в НАТО для того, чтобы получить действенную защиту от повторной российской агрессии.

В Альянсе пообещали Украине членство еще в 2008 году. В прошлом году лидеры стран-членов повторили свое обещание.

Уже летом этого года в ходе саммита Альянса в Вашингтоне главы государств сфокусируются на разработке дорожной карты евроатлантической интеграции Украины. Об этом рассказывал госсекретарь США Энтони Блинкен.

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