"Не означає членство в НАТО". Байден розповів, яким має бути міцний мир в Україні

Росію необхідно позбавити можливості повторно окупувати територію України у майбутньому. І це не обов'язково передбачає українське членство в НАТО.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю TIME заявив президент США Джо Байден.
"Мир виглядає так, щоб Росія ніколи, ніколи, ніколи, ніколи не окупувала Україну. Ось як виглядає мир. І це не означає НАТО, вони (Україна - ред.) входять до НАТО. Це означає, що у нас з ними такі самі відносини, як і з іншими країнами, яким ми поставляємо зброю, щоб вони могли захистити себе у майбутньому", - пояснив Байден.
Як нагадав президент, саме він раніше був тим, хто виступав проти "НАТОїзації" України.
Глава американської держави зазначив, що провів місяць в Україні, коли був сенатором та віце-президентом. Тоді в країні "була значна корупція, яка все обтяжувала".
Але він додав, що якщо Захід дозволить Україні впасти, то далі впаде Польща і в регіоні продовжиться нестабільна ситуація.
Нагадаємо, Україна має намір вступити до НАТО для того, щоб отримати дієвий захист від повторної російської агресії.
В Альянсі пообіцяли Україні членство ще у 2008 році. Минулого року лідери країн-членів повторили свою обіцянку.
Вже влітку цього року під час саміту Альянсу у Вашингтоні глави держав сфокусуються на розробці дорожньої карти євроатлантичної інтеграції України. Про це розповідав держсекретар США Ентоні Блінкен.
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