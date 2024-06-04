"Не означає членство в НАТО". Байден розповів, яким має бути міцний мир в Україні

"Мир виглядає так, щоб Росія ніколи, ніколи, ніколи, ніколи не окупувала Україну. Ось як виглядає мир. І це не означає НАТО, вони (Україна - ред.) входять до НАТО. Це означає, що у нас з ними такі самі відносини, як і з іншими країнами, яким ми поставляємо зброю, щоб вони могли захистити себе у майбутньому", - пояснив Байден.

Як нагадав президент, саме він раніше був тим, хто виступав проти "НАТОїзації" України.

Глава американської держави зазначив, що провів місяць в Україні, коли був сенатором та віце-президентом. Тоді в країні "була значна корупція, яка все обтяжувала".

Але він додав, що якщо Захід дозволить Україні впасти, то далі впаде Польща і в регіоні продовжиться нестабільна ситуація.