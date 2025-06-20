"Не носил в плену, ждал свободы": военный показал носки с надписью "ГПСУ" с "Азовстали"

"Не знаю, каким образом сохранил, но эти носки еще с "Азовстали". Они все пережили. Думал, заберут", - рассказал военный.

На вопрос, носил ли он их во время пребывания в плену, защитник ответил, что намеренно их не надевал.

"Ждал, пока выйду из плена, чтобы их надеть. Хоть что-то должно было оставаться", - сказал мужчина.



Освобожденный из плена мужчина показал носки с надписью "ГПСУ" (скриншот из видео ГПСУ)