Мобилизация в Украине является "большим бременем", но без нее не было бы возможности выполнять задачи.
Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Святослав Заиц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Он заявил, что мобилизация - "большое бремя", которое лежит на Сухопутных войсках. Заиц отметил, что военнослужащие совместно с Национальной полицией занимаются доставкой людей.
"Не лучшая работа на самом деле, так как в информационном пространстве очень освещается это отрицательно, но все должны понимать, без этого мы бы не существовали, мы не могли бы выполнять задачи, это раз", - заявил генерал.
Еще одним важным моментом командующий Сухопутными войсками назвал качественную подготовку военных и сохранение их жизни во время выполнения боевых задач.
"И второй момент - это подготовка бойца, это наша основная задача, это повысить качество подготовки: базовой - общей военной подготовки, профессиональной подготовки, дальнейшая хорошая адаптация в районе выполнения задач и применения солдата правильно, разумно, и чтобы беречь его", – рассказал Заиц.
Напомним, в ВСУ усиливают контроль за работой военно-врачебных комиссий. Целью является повышение качества медосмотров и невозможность мобилизации непригодных граждан.
Кроме того, в Украине обновились правила бронирования работников предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов. Некоторые компании могут лишиться статуса критически важных, а вместе с ним и возможности бронировать сотрудников.