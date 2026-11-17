Он заявил, что мобилизация - "большое бремя", которое лежит на Сухопутных войсках. Заиц отметил, что военнослужащие совместно с Национальной полицией занимаются доставкой людей.

"Не лучшая работа на самом деле, так как в информационном пространстве очень освещается это отрицательно, но все должны понимать, без этого мы бы не существовали, мы не могли бы выполнять задачи, это раз", - заявил генерал.

Еще одним важным моментом командующий Сухопутными войсками назвал качественную подготовку военных и сохранение их жизни во время выполнения боевых задач.

"И второй момент - это подготовка бойца, это наша основная задача, это повысить качество подготовки: базовой - общей военной подготовки, профессиональной подготовки, дальнейшая хорошая адаптация в районе выполнения задач и применения солдата правильно, разумно, и чтобы беречь его", – рассказал Заиц.