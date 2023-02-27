Россия вывела в Черное море носитель "Калибров", есть высокая вероятность ударов, - ОК "Юг"

Российские войска утром вывели один ракетоноситель с четырьмя "Калибрами" на боевое дежурство. Поэтому есть вероятность нанесения врагом ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Указано, что корабельная группировка врага в Черном море держится на безопасном расстоянии от контролируемого Украиной берега.

"В настоящее время это 6 кораблей, среди которых выведен утром 1 подводный ракетоноситель, снаряженный 4 ракетами типа "Калибр", - говорится в сообщении.

Также, по данным командования, враг продолжает воздушную разведку, анализ активности авиации и предыдущих ночных дроновых атак свидетельствует о высокой вероятности ракетных ударов.

"Будьте бдительны и внимательны, не пренебрегайте мерами безопасности, оперативно реагируйте на предупреждение о воздушной тревоге", - призывают военные.

Напомним, что в ночь на 27 февраля войска РФ атаковали Украину ударными иранскими дронами "Шахед" с северного направления. Всего врагом было выпущено до 14 БПЛА, из которых 11 были уничтожены нашей противовоздушной обороной.

Впрочем, попадания зафиксированы в Хмельницком, враг нанес три удара по городу, недавно количество жертв атаки выросло до 2.

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