RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Не моя парафия". Залужный отреагировал на материал BILD о планах России до 2026 года

Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный не намерен комментировать публикацию немецкого BILD о военных планах России до конца 2026 года. А именно о том, что оккупанты планируют в эти сроки захватить Харьков, Днепр и Запорожье.

Об этом он заявил в ответ на вопрос РБК-Украина во время разговора с журналистами.

РБК-Украина попросило Залужного прокомментировать публикацию BILD со ссылкой на источники в немецкой разведке о том, что у России есть среднесрочный план захвата украинских территорий. В частности, якобы планы взять под контроль Харьков, Днепр и Запорожье до конца 2026 года.

"Я не хотел бы характеризовать этот процесс, это не моя парафия. Там есть люди, которые за это отвечают, у которых есть эта информация", - ответил Залужный.

О чем написал BILD

На прошлой неделе аналитик BILD Юлиан Репке со ссылкой на источники в немецкой разведке рассказал о среднесрочном российском плане на войну до конца 2026 года. Согласно этому плану:

  • до конца 2024 года - оккупанты намерены полностью захватить Донецкую и Луганскую области, а также выйти на реку Оскол в пределах Харьковской области
  • до конца 2026 года - захватить обширные территории на востоке, в том числе крупные города Запорожье, Днепр и Харьков
  • на юге удерживать оборону по Днепру, не наступая на Херсон или Одессу

Фото: российский план захвата Украины до конца 2026 года (bild.de)

Согласно выводам источника в немецкой разведке, в течение следующих 36 месяцев россияне планируют установить новую линию фронта по Днепру. Представитель украинского ГУР Андрей Черняк в комментарии РБК-Украина подчеркнул, что у россиян и до этого были планы по захвату украинских городов. И если появится возможность оккупировать новые, они будут это делать.

Подробнее читайте в материале "Без плана на 2025 год? Сколько еще готов воевать Путин: оценка экспертов и ГУР".
 

 

Напомним, ранее Залужный прокомментировал информацию другого немецкого издания Welt о том, что на 2024 год якобы готовится новое контрнаступление.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЗапорожьеВалерий ЗалужныйхарковВойна России против Украины