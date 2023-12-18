"Не моя парафія". Залужний відреагував на матеріал BILD про плани Росії до 2026 року

РБК-Україна попросило Залужного прокоментувати публікацію BILD з посиланням на джерела в німецькій розвідці про те, що Росія має середньостроковий план захоплення українських територій. Зокрема, нібито плани взяти під контроль Харків, Дніпро та Запоріжжя до кінця 2026 року.

"Я не хотів би характеризувати цей процес, це не моя парафія. Там є люди, які за це відповідають, які мають цю інформацію", - відповів Залужний.

Про що написав BILD

Минулого тижня аналітик BILD Юліан Рьопке з посиланням на джерела у німецькій розвідці розповів про середньостроковий російський план на війну до кінця 2026 року. Відповідно до цього плану:

до кінця 2024 року - окупанти мають намір повністю захопити Донецьку та Луганську області, а також вийти на річку Оскіл у межах Харківської області

до кінця 2026 року - захопити великі території на сході, у тому числі великі міста Запоріжжя, Дніпро та Харків

на півдні утримувати оборону по Дніпру, не наступаючи на Херсон чи Одесу

Фото: російський план захоплення України до кінця 2026 року (bild.de)

Згідно з висновками джерела у німецькій розвідці, протягом наступних 36 місяців росіяни планують встановити нову лінію фронту по Дніпру. Представник українського ГУР Андрій Черняк у коментарі РБК-Україна підкреслив, що у росіян і до цього були плани щодо захоплення українських міст. І якщо з'явиться можливість окупувати нові, вони це робитимуть.

Детальніше читайте у матеріалі "Без плану на 2025 рік? Скільки ще готовий воювати Путін: оцінка експертів та ГУР".