ua en ru
Пт, 29 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эстония могла бы оказаться на месте Украины, если бы не вступила в НАТО, - глава МИД

Эстония, Пятница 29 марта 2024 21:24
UA EN RU
Эстония могла бы оказаться на месте Украины, если бы не вступила в НАТО, - глава МИД Фото: министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Без членства в НАТО независимость Эстонии, вероятно, была бы под угрозой.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"Нельзя исключать, что без членства в НАТО наша независимость уже была бы под угрозой. Не исключено, что если бы Эстония осталась в так называемой серой зоне, то, что мы сейчас наблюдаем в Украине, могло бы произойти и на нашей территории", - сказал Цахкну в годовщину вступления страны в Альянс.

Он также поблагодарил причастных к вступлению Эстонии в НАТО, ведь этот путь "не был гладким и прямым, а стал возможным благодаря упорному труду и стечению обстоятельств".

"Политика открытых дверей НАТО сделала Альянс сильнее, чем когда-либо, накануне его большого юбилея. Поскольку НАТО является единственной гарантией безопасности, которую понимает Россия, мы ожидаем, что Украина станет членом Альянса как можно быстрее", - подчеркнул глава эстонского МИД.

Путь Украины в НАТО

Напомним, 30 сентября 2022 года стало известно, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку.

Украина ожидала получить приглашение на вступление в НАТО во время летнего саммита в Вильнюсе, но этого не произошло.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу, пока не закончатся активные боевые действия.

Украина получила от НАТО рекомендации по вступлению. Это произошло по итогам Совета Украина-НАТО, заседание которого прошло в Брюсселе 29 ноября. Рекомендации касаются первичных реформ для вступления в Североатлантический союз.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Эстония
NEWS
Дешевые и опасные. Что это за бомбы УМПБ, которыми Россия ударила по Харькову
Дешевые и опасные. Что это за бомбы УМПБ, которыми Россия ударила по Харькову
DAILY
Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России