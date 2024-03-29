Эстония могла бы оказаться на месте Украины, если бы не вступила в НАТО, - глава МИД

Без членства в НАТО независимость Эстонии, вероятно, была бы под угрозой.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

"Нельзя исключать, что без членства в НАТО наша независимость уже была бы под угрозой. Не исключено, что если бы Эстония осталась в так называемой серой зоне, то, что мы сейчас наблюдаем в Украине, могло бы произойти и на нашей территории", - сказал Цахкну в годовщину вступления страны в Альянс.

Он также поблагодарил причастных к вступлению Эстонии в НАТО, ведь этот путь "не был гладким и прямым, а стал возможным благодаря упорному труду и стечению обстоятельств".

"Политика открытых дверей НАТО сделала Альянс сильнее, чем когда-либо, накануне его большого юбилея. Поскольку НАТО является единственной гарантией безопасности, которую понимает Россия, мы ожидаем, что Украина станет членом Альянса как можно быстрее", - подчеркнул глава эстонского МИД.