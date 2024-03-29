Эстония могла бы оказаться на месте Украины, если бы не вступила в НАТО, - глава МИД
Без членства в НАТО независимость Эстонии, вероятно, была бы под угрозой.
Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
"Нельзя исключать, что без членства в НАТО наша независимость уже была бы под угрозой. Не исключено, что если бы Эстония осталась в так называемой серой зоне, то, что мы сейчас наблюдаем в Украине, могло бы произойти и на нашей территории", - сказал Цахкну в годовщину вступления страны в Альянс.
Он также поблагодарил причастных к вступлению Эстонии в НАТО, ведь этот путь "не был гладким и прямым, а стал возможным благодаря упорному труду и стечению обстоятельств".
"Политика открытых дверей НАТО сделала Альянс сильнее, чем когда-либо, накануне его большого юбилея. Поскольку НАТО является единственной гарантией безопасности, которую понимает Россия, мы ожидаем, что Украина станет членом Альянса как можно быстрее", - подчеркнул глава эстонского МИД.
Путь Украины в НАТО
Напомним, 30 сентября 2022 года стало известно, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку.
Украина ожидала получить приглашение на вступление в НАТО во время летнего саммита в Вильнюсе, но этого не произошло.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу, пока не закончатся активные боевые действия.
Украина получила от НАТО рекомендации по вступлению. Это произошло по итогам Совета Украина-НАТО, заседание которого прошло в Брюсселе 29 ноября. Рекомендации касаются первичных реформ для вступления в Североатлантический союз.
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