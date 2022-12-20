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Затягивание войны в Украине не соответствует ничьим интересам, - Си Цзиньпин

Новина українською →
Пекин, Вторник 20 декабря 2022 17:00
Затягивание войны в Украине не соответствует ничьим интересам, - Си Цзиньпин Фото: Си Цзиньпин (flickr.com)
Автор: Константин Широкун

Затягивание и усложнение российского вторжения в Украину не соответствуют интересам ни одной из сторон, которые участвуют в войне.

Об этом заявил китайский лидер Си Цзиньпин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир Центрального телевидения Китая.

"Китай твердо привержен позиции содействия переговорам о мире и считает, что затягивание и усложнение кризиса не соответствуют интересам всех сторон", - заявил Си Цзиньпин.

Ранее китайский лидер Си Цзиньпин заверил, что его страна не передает вооружение Российской Федерации. Также он назвал неприемлемыми ядерные угрозы россиян.

Отметим, также мы писали, что Си Цзиньпин во время встречи с Шарлем Мишелем заявил о необходимости прекращения войны в Украине путем мирных переговоров, увидев в этом якобы "интерес Европы и Азии".

Напомним, недавно издание Wall Street Journal опубликовало материал, в котором утверждается, что китайские компании продают России товары, необходимые ей для продолжения войны против Украины.

О том, на чьей стороне Китай в войне России против Украины читайте в нашем материале по ссылке.

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