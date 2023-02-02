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"Не играйте с жизнью человека ради мести". МИД призывает Грузию передать Саакашвили Украине

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Киев, Четверг 02 февраля 2023 12:50
"Не играйте с жизнью человека ради мести". МИД призывает Грузию передать Саакашвили Украине Фото: МИД призывает Грузию передать Михеила Саакашвили Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина выражает протест Грузии из-за негуманного обращения с Михеилом Саакашвили, которого удерживают в тюрьме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел.

"В худших традициях НКВД СССР грузинские власти применяют к Михеилу Саакашвили психологическое и физическое насилие, отказывают ему в срочно необходимой медицинской помощи, сознательно создавая непосредственную угрозу его жизни", - говорится в заявлении.

МИД напоминает, что такое обращение с Саакашвили является грубым нарушением прав человека, что противоречит курсу Тбилиси на получение членства в ЕС.

Министерство призывает Грузию передать Саакашвили Украине, а также обращается к иностранным правительствам и международным организациям, чтобы защитить бывшего президента Грузии.

"Призываем грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Михеилом Саакашвили и передать его Украине. Не играйте с жизнью человека ради политической мести", - отметили в МИД.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество обратить внимание на ситуацию с удержанием Саакашвили в Грузии и спасти ему жизнь.

В свою очередь украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец просит власти Грузии разрешить ему посетить находящегося в критическом состоянии Михеила Саакашвили.

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