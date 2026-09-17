"Не готов к вызову": в оборонной отрасли оценили, продолжит ли Хмара реформы Федорова

Почему Хмаре будет сложно продолжить реформу Федорова

По словам Гуменчука, одной из основных компетенций топ-менеджера является способность подбирать правильных людей на руководящие должности.

"Суть в том, что Федоров сознательно шел на то, чтобы перестроить систему старого советско-коррумпированного образца по новому обоснованному данным, ориентированному на результат, эффективный, рабочий и лишенный лоббизма и влияний", - отмечает Гуменчук.

Это видение высокоорганизованной инновационной и чрезвычайно динамичной системы, которая должна обеспечить Украине победу в современной войне, добавляет он.

"При всем уважении к господину Хмаре, он даже близко не готов к такому вызову. Он чрезвычайный офицер и организатор, хорошо знакомый с современными вызовами и технологиями, в рамках своей деятельности в подразделении "Альфа". Но чтобы изменить старую систему - этого мало", - объясняет руководитель Trident Group.

По мнению Гуменчука, для этого нужно иметь четкое видение, тщательно просчитанную стратегию, глубокое понимание среды, сформированный костяк команды под эту задачу и достаточный уровень субъектности.

"У господина Хмары нет этих элементов не потому, что он плохой специалист, а потому что он не готовился к этой задаче. И я не говорю, что он не сможет подготовиться – просто это займет много времени, которого нет", - говорит Гуменчук.

Может ли Хмара быть эффективным по-своему

В то же время, по словам Гуменчука, то, что Хмара вряд ли сможет продолжить реформы Федорова, не означает, что он не сможет быть эффективным другим путем.

"Здесь ситуация мне несколько напоминает визит Нео к Оракулу - то, что Оракул не увидела в Нео избранного не значит, что он не может стать избранным - все зависит от него", - провел аналогию с "Матрицей" руководитель Trident Group.