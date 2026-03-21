"Не позволю водить за нос": Фицо раскритиковал Зеленского и пригрозил блокировкой кредита

Позиция по кредитам и ЕС

По информации издания, Роберт Фицо выразил поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который блокирует выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро.

Словацкий премьер отметил, что в будущем Словакия также может прибегнуть к блокированию финансовой помощи.

Кроме того, Фицо выступил за смену руководства Европейского Союза. В частности, он раскритиковал деятельность президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководительницы европейской дипломатии Каи Каллас, заявив, что лидерами ЕС должны быть представители ведущих государств, например президент Франции Эммануэль Макрон.

Нефтяной шантаж и критика Зеленского

Премьер Словакии обвинил Украину в остановке работы нефтепровода "Дружба", из-за чего российская нефть перестала поступать в Словакию и Венгрию с 27 января.

По словам Фицо, возобновление поставок зависит исключительно от решения Владимира Зеленского.

"Я не позволю Зеленскому тянуть меня за нос. Нельзя просто сказать: "Роберт, вы непопулярный в Киеве, поэтому приезжайте ко мне в гости". Я не самоубийца", - заявил Фицо, объясняя свой отказ от визита в украинскую столицу.

Он также добавил, что топливный кризис приведет к росту цен на продукты, однако отрицает ответственность своего правительства за эти процессы, назвав их следствием мировой ситуации.