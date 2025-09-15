RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

"Не помогут России узаконить оккупацию": МИД отреагировал на бутафорские выборы в Крыму

Фото: Украина отвергает "довыборы" оккупантов на временно захваченных землях (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что результаты российских псевдовыборов незаконны и не признаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД.

14 сентября в России состоялся так называемый "единый день голосования". В этом году имитация избирательного процесса коснулась временно оккупированных украинских территорий, в частности Крыма и Севастополя.

Оккупационные власти организовали "довыборы" депутатов городских советов Севастополя и Симферополя, а также избрание "губернатора" Севастополя.

Украина не признает результаты

МИД Украины отмечает, что любые "выборы" на временно оккупированных территориях являются незаконными, а их результаты - ничтожными. Никакие лица, "избранные" во время этого фарса, не будут иметь правовых оснований для выполнения должностных обязанностей.

"Любые органы, их должностные и служебные лица на временно оккупированной территории, так же как и вся их деятельность, считаются незаконными", - говорится в заявлении МИД.

Украина уверена, что союзники и партнеры не признают результаты псевдовыборов, не будут контактировать с представителями оккупационной власти и не будут нарушать политику непризнания российской оккупации украинских земель.

Ответственность за организацию "выборов"

МИД подчеркивает, что все причастные к организации и проведению "выборов" на оккупированных территориях будут нести ответственность по законодательству Украины и международным нормам, а также будут подпадать под санкции украинских и международных юрисдикций.

"Бутафорские выборы на ворованной земле не помогут России узаконить оккупацию - краденое придется возвращать", - резюмировали в дипломатическом ведомстве.

 

Напомним, из-за проведения незаконных выборов на временно оккупированных территориях Украины киберспециалисты ГУР осуществили масштабную атаку на ресурсы российской ЦИК 14 сентября 2025 года.

В результате атаки работа цифровых сервисов была временно парализована, и многие россияне не смогли проголосовать на выборах в регионах РФ.

Недавно президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию во вмешательстве в парламентские выборы страны. Москва для влияния использует священников и сети ботов.

Ранее Центр противодействия дезинформации сообщил, что Россия активизирует информационную кампанию в Молдове на фоне приближения парламентских выборов, назначенных на 28 сентября.

Российская ФедерацияКрым