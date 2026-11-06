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"Не угождайте диктатору": премьер Эстонии призвал Европу не вести переговоры с Путиным

14:05 06.11.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: премьер-министр Эстонии Кристен Михал (Getty Images)

Европа не должна становиться посредником в переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным, необходимо усиливать экономическое давление на Москву и поддерживать Украину.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал в интервью Politico.

По его словам, открытие прямого дипломатического канала с Кремлем может ослабить позиции Европы.

Михаил подчеркнул, что европейские страны не должны одновременно поддерживать Украину, усиливать санкционное давление на Россию и пытаться выступать посредниками между сторонами.

"Европа не должна занимать позицию посредника. Не нужно брать на себя роль того, кто пытается угодить диктатору", - заявил эстонский премьер

Он убежден, что нынешняя стратегия экономического давления на Россию работает, поэтому Европе следует продолжать ущемлять возможности Москвы финансировать войну.

"Впервые Европа имеет действительно работающий план - экономическое "удушение" России с помощью санкций. Быть посредником означает быть готовым снизить стандарты - например, в отношении России, в частности в вопросах введения и обеспечения соблюдения санкций", - подчеркнул Михал.

Он также отметил, что ответственность за войну лежит только на российском руководстве.

"Проблема сидит в Кремле. Больше нигде", - подчеркнул эстонский премьер.

Комментируя попытки администрации президента США Дональда Трампа достичь мирного соглашения, Михал заявил, что Европа ценит дипломатические усилия Вашингтона. В то же время, по его мнению, основное давление должно быть направлено именно на Россию.

Отдельное внимание премьер Эстонии уделил угрозам гибридной войны со стороны России.

По его словам, Москва использует возможности свободного передвижения российских граждан по Европе для проведения диверсионных операций и других враждебных действий.

"Вы не должны позволять таким людям свободно передвигаться по Европе. Поэтому ограничивайте выдачу виз", - отметил Михал.

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Европа на мирных переговорах

Напомним, ранее мы сообщали, что европейские лидеры рассматривают пятерых политиков, которые потенциально могли бы представлять Европу на переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу войны в Украине.

В список кандидатов вошли:

  • премьер-министр Италии Джорджа Мэлони;
  • президент Финляндии Александр Стубб;
  • президент Чехии Петр Павел;
  • премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен;
  • премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

США рассматривают Германию, Францию и Великобританию как наиболее вероятных участников переговоров по завершению войны России против Украины. Речь идет о так называемом формате E3.

В то же время Россия не хочет видеть ЕС за столом переговоров по Украине.

А европейцы отмечают, что переговоры об окончании войны невозможны без Украины и Европы.

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