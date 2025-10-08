"Не дадим ни одной кроны": Бабиш сделал громкое заявление о поставках оружия Украине

В случае формирования правительства Чехии во главе с партией-победителем выборов ANO, бюджетные деньги на оружие для Украины выделяться не будут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ceske Noviny, которое цитирует лидера политсилы Андрея Бабиша.
Во время пресс-конференции в среду, 8 октября, он прокомментировал свою позицию относительно "снарядной инициативы" для Украины.
"Если мы будем в правительстве, то скажем чешским оружейным заводам: вы хотите экспортировать оружие в Украину? Мы не имеем проблем", - говорится в его заявлении.
Бабиш отметил, что Чехия вносит "60 миллиардов в бюджет Евросоюза", который оказывает помощь Украине.
"Мы не дадим Украине на оружие (из бюджета - ред.) ни одной кроны. У нас нет денег для Чешской Республики. Я думаю, что мы помогали Украине напрямую, а теперь помощь будет предоставляться через ЕС", - заявил он.
Напомним, Андрей Бабиш ранее неоднократно критиковал чешскую снарядную инициативу для Украины. По его мнению, она должна быть отменена.
В то же время президент Чехии Петр Павел считает, что Чехия не может останавливать свою снарядную инициативу для Украины, поскольку это приведет к серьезным последствиям.
По его мнению, если Чехия отменит такую инициативу, она "навредит прежде всего себе". Кроме того, негативные последствия были бы и для Украины, где может погибнуть еще больше людей.