"Не ждали закона": как в Могилянке запустили военную подготовку для студентов и чему их учат

Как изменился образовательный процесс во время войны

"С началом полномасштабной войны образовательный процесс в Могилянке происходил онлайн, а затем нашей задачей было вернуть студентов в аудитории", - вспомнил глава НаУКМА.

Он сообщил, что для бакалавров в конце концов восстановили аудиторное обучение. Тогда как на магистерских программах и в аспирантуре - смешанное обучение.

Квит отметил, что возвращаясь к аудиторному обучению во время полномасштабной войны, "применяли различные подходы".

"Среди других, была, например, онлайн видеотрансляция, которая в начале приравнивалась к аудиторному занятию", - поделился педагог.

В целом же, по его словам, полномасштабная война, новые технологические достижения, вызовы глобальной турбулентности и конкуренции требовали:

обновления понимания миссии, видения, стратегических амбиций и приоритетов НаУКМА;

создания собственной финансовой модели;

перехода от статуса университета в государственной собственности к статусу публичного;

новых подходов к образовательному процессу и научным исследованиям.

С чего начинались "Основы национального сопротивления"

"У нас работает первая в Украине военная школа имени Петра Сагайдачного, которую возглавляет Александр Костюк", - сообщил Квит.

Он отметил, что речь идет о преподавателе НаУКМА, директоре Информационно-вычислительного центра и добровольце, который "вернулся из-за ранения в боях за Бахмут на свое рабочее место в Могилянке".

"В начале 2025 года БОВП (базовая общевойсковая подготовка) начиналась в НаУКМА как пилотный проект, на который добровольно согласились более 70 человек", - рассказал глава университета.

То есть, по его словам, в НаУКМА "не ждали целый год до принятия 25 марта 2026 года закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины насчет отдельных вопросов подготовки граждан к национальному сопротивлению" (который изменил концепцию военной подготовки студентов ЗВО).

"Теперь это - "Основы национального сопротивления", - констатировал Квит.

Чем особенна военная подготовка студентов

Президент Национального университета рассказал, что "могилянская подготовка имени Петра Сагайдачного сотрудничает с киевскими бригадами".

"Все наши инструкторы имеют боевой опыт. Помощников инструкторов мы подготовили сами. Имеем необходимое оборудование, возможности пользоваться полигонами", - объяснил он.

Квит уточнил, что в целом обучение состоит из трех основных блоков:

догоспитальная подготовка / тактическая медицина;

индивидуальные боевые навыки и культура обращения с оружием;

психологическая готовность.

"С начала 2025-2026 учебного года оно постепенно масштабируется. Мы смотрим на военную подготовку также как на возрождение и развитие украинской милитарной культуры в Киево-Могилянской академии", - подытожил глава НаУКМА.