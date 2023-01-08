Греция начала строительство высокого забора на границе с Турцией

Греция начала строить забор на границе с Турцией, строительство пройдет по всей протяженности реки Еврос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра защиты граждан Такиса Теодорикакоса во время телевизионного интервью.

"Наши границы недоступны. Забор будет возведен по всей протяженности реки Еврос, строительство первых 35 километров начнется сразу", - заявил Теодорикакос.

В деталях он подчеркнул, что в реке Еврос греческая полиция предотвратила незаконное вторжение в страну 256 000 нелегальных иммигрантов. Правительственный совет национальной безопасности Греции решил построить забор по всей реке Еврос, то есть на границе Греции и Европы с Турцией. Общая протяженность границы составит 140 километров.

"Немедленное существующее решение это строительство первых 35 километров в центральной точке с бюджетом 100 миллионов евро, для которого Министерство гражданской защиты в сотрудничестве с Министерством национальной обороны завершило исследования и ждут официального разрешения Министерства финансов, чтобы провести быстрый и прямой тендер", - добавил министр.

Отвечая на вопрос по поводу продолжающихся турецких провокаций, Теодорикакос подчеркнул, что Греции никто не может угрожать, ведь она спокойно и абсолютно решительно отвергает провокации.