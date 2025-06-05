"Не вижу никакой интриги". Звездный мегачемпион уверенно назвал победителя реванша Усик - Дюбуа

Американский боксер Теренс Кроуфорд, который является чемпионом мира в четырех весовых категориях, сделал безапелляционный прогноз на предстоящий реванш в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью боксера Ring Champs with Ak & Barak.
"Я не вижу здесь никакой интриги. У меня нет никаких сомнений, кто победит в реванше. Это Усик - без вариантов", - заявил Кроуфорд.
Он также высказал свое мнение относительно спорного эпизода первой встречи соперников на ринге, когда после удара Дюбуа украинец присел на пол.
"В первом поединке был удар ниже пояса, и рефери поступил правильно, дав Александру время на восстановление. Усик тогда победил и сделает это снова", - добавил американец.
Кроуфорд, известный под прозвищем "Буд", является одним из самых успешных боксеров современности. Он достиг статуса абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях - первой полусредней и полусредней.
Поэтому его сравнивают с Усиком: оба боксера "зачистили" свои дивизионы и переписали историю.
Теперь украинец имеет шанс стать дважды абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, чего не удавалось еще никому в истории бокса.
Кроуфорда сравнивают с Усиком (фото: instagram.com/tbudcrawford)
Второй поединок между Усиком и Дюбуа пройдет 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Это будет одно из самых масштабных боксерских событий года. Начало главного боя вечера - ориентировочно в 22:00 по киевскому времени.
Реванш станет решающим для определения абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Сейчас Усик владеет поясами WBA, WBO и WBC. В собственности Дюбуа - титул IBF, от которого год назад добровольно отказался украинец.
Ранее Усик сообщил Паркеру, когда тот сможет рассчитывать на чемпионский бой.
Также писали, что Усик рассматривает возможность завершить карьеру неожиданным боем за пределами боксерского ринга.