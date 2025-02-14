НБУ снова повысил курс злотого к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый дорожает шестой день подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 17 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 10,4661 гривен за 1 злотый (+0,0519 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,40 гривен и продают по 10,50 гривен. Курс продажи вырос на 10 копеек.
НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после четырех дней роста.
Официальный курс на 17 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,6299 гривен за 1 доллар (-0,1697 грн).
Официальный курс евро составит 43,5907 гривен за 1 евро (+0,1546 грн).