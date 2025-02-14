НБУ знову підвищив курс злотого до гривні

Офіційний курс на 17 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 10,4661 гривень за 1 злотий (+0,0519 грн).



bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,40 гривень і продають по 10,50 гривень. Курс продажу зріс на 10 копійок.

НБУ встановлює курси гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України(НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після чотирьох днів зростання.

Офіційний курс на 17 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6299 гривень за 1 долар (-0,1697 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,5907 гривень за 1 євро (+0,1546 грн).