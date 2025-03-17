НБУ снизил курс злотого к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после исторического максимума.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 18 марта 2025 года установлен на таком уровне: 10,7848 гривен за 1 злотый (-0,0598 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,65 гривен и продают по 10,80 гривен. Курс не изменился.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.
Официальный курс на 17 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,4395 гривен за 1 доллар (-0,0703 грн).
Официальный курс евро составит 45,1649 гривен за 1 евро (-0,0642 грн).