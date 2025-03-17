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НБУ знизив курс злотого до гривні

Фото: курс злотого впав на 6 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав після історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 18 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,7848 гривень за 1 злотий (-0,0598 грн).

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,65 гривень і продають по 10,80 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України(НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Офіційний курс на 17 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4395 гривень за 1 долар (-0,0703 грн).

Офіційний курс євро становитиме 45,1649 гривень за 1 євро (-0,0642 грн).

 

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