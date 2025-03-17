НБУ знизив курс злотого до гривні

Офіційний курс на 18 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,7848 гривень за 1 злотий (-0,0598 грн).



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На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,65 гривень і продають по 10,80 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України(НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Офіційний курс на 17 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4395 гривень за 1 долар (-0,0703 грн).

Офіційний курс євро становитиме 45,1649 гривень за 1 євро (-0,0642 грн).