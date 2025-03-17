Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 17 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,4395 гривен за 1 доллар (-0,0703 грн).

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Официальный курс евро составит 45,1649 гривен за 1 евро (-0,0642 грн).



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На межбанке сегодня курс вырос на 8 копеек до 41,49-41,52 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



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На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,70 гривен.

Ситуация на рынке

Как заявил член Совета Национального банка Украины Василий Фурман, колебания курса доллара к евро на международных рынках - это не повод для того, чтобы продавать эти валюты.

"Итак, главный тезис из того, что мы должны сейчас зафиксировать, что ни не сдаем доллары, ни не сдаем евро. Сидим спокойно",- сказал он.

По его словам, какую валюту покупать, - это личное решение каждого человека, но нужно придерживаться правила "не класть яйца в одну корзину".

Фурман напомнил, что НБУ не дает никаких инвестиционных советов с одной стороны. "Но с другой стороны понятно, что и с евро, и с долларом будет все хорошо", - сказал член Совета НБУ.