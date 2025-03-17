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НБУ снизил курс злотого к гривне

Украина, Понедельник 17 марта 2025 15:47
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НБУ снизил курс злотого к гривне Фото: курс злотого упал на 6 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 18 марта 2025 года установлен на таком уровне: 10,7848 гривен за 1 злотый (-0,0598 грн).
НБУ снизил курс злотого к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,65 гривен и продают по 10,80 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Официальный курс на 17 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,4395 гривен за 1 доллар (-0,0703 грн).

Официальный курс евро составит 45,1649 гривен за 1 евро (-0,0642 грн).

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