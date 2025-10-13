НБУ снизил курс польского злотого к гривне

Официальный курс на 14 октября 2025 года установлен на таком уровне: 11,2945 гривен за 1 злотый (-0,0358 грн).



bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,20 гривен и продают по 11,50 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.