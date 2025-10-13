Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый продолжает дешеветь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 14 октября 2025 года установлен на таком уровне: 11,2945 гривен за 1 злотый (-0,0358 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,20 гривен и продают по 11,50 гривен. Курс не изменился.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар замедлил быстрый рост прошлой недели.
Официальный курс на 14 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,6102 гривен за 1 доллар (+0,0075 грн).
Официальный курс евро составит 48,1347 гривен за 1 евро (+0,0253 грн).