Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после двухдневного роста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 3 октября 2025 года установлен на таком уровне: 11,3687 гривен за 1 злотый (-0,0239 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,20 гривен и продают по 11,50 гривен. Курс не изменился.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после двухдневного роста.
Официальный курс на 6 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,2286 гривен за 1 доллар (-0,0478 грн).
Официальный курс евро составит 48,3818 гривен за 1 евро (-0,1221 грн).