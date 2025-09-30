ua en ru
НБУ снизил курс польского злотого к гривне

Украина, Вторник 30 сентября 2025 15:59
НБУ снизил курс польского злотого к гривне Фото: курс злотого упал на 3 копейки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел вслед за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 1 октября 2025 года установлен на таком уровне: 11,3111 гривен за 1 злотый (-0,0346 грн).
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,20 гривен и продают по 11,50 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд.

Официальный курс на 1 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,142 гривен за 1 доллар (-0,1756 грн).

Ниже курс был 10 сентября - 41,1237 грн/доллар.

Официальный курс евро составит 48,3028 гривен за 1 евро (-0,1380 грн).

Национальный банк Украины Польша
