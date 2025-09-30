ua en ru
НБУ знизив курс польського злотого до гривні

Україна, Вівторок 30 вересня 2025 15:59
НБУ знизив курс польського злотого до гривні Фото: курс злотого впав на 3 копійки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав слідом за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 1 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3111 гривень за 1 злотий (-0,0346 грн).
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,20 гривень і продають по 11,50 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль.

Офіційний курс на 1 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,142 гривень за 1 долар (-0,1756 грн).

Нижчим курс був 10 вересня - 41,1237 грн/долар.

Офіційний курс євро становитиме 48,3028 гривень за 1 євро (-0,1380 грн).

Національний банк України Польща
