Главная » Бизнес » Финансы

Доллар упал до минимума с начала сентября

Украина, Вторник 30 сентября 2025 15:33
Доллар упал до минимума с начала сентября Фото: курс доллара упал на 17 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 1 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,142 гривен за 1 доллар (-0,1756 грн).

Ниже курс был 10 сентября - 41,1237 грн/доллар.
Доллар упал до минимума с начала сентября

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,3028 гривен за 1 евро (-0,1380 грн).
Доллар упал до минимума с начала сентября

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 15 копеек до 41,11-41,14 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Доллар упал до минимума с начала сентября

udinform.com

На наличном рынке доллар упал до 41,45 гривен, евро упал до 48,85 гривен.

Курс доллара в сентябре

Курс доллара в течение месяца колебался в диапазоне от 41,12 до 41,49 грн/доллар. В итоге за сентябрь доллар подорожал на 5 копеек до 41,31 гривен.

На наличном рынке курс находился около уровня 41,50 грн/доллар. За месяц доллар подешевел на 10 копеек до 41,45 гривен.

