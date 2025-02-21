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НБУ снизил курс польского злотого к гривне

Украина, Пятница 21 февраля 2025 15:44
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НБУ снизил курс польского злотого к гривне Фото: курс злотого упал на 4 копейки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после роста накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 24 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 10,4395 гривен за 1 злотый (-0,0353 грн).
НБУ снизил курс польского злотого к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,40 гривен и продают по 10,55 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста в течение трех дней подряд.

Официальный курс на 24 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,5919 гривен за 1 доллар (-0,1397 грн).

Официальный курс евро составит 43,5093 гривен за 1 евро (-0,0418 грн).

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