Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав після зростання напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 24 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 10,4395 гривень за 1 злотий (-0,0353 грн).



bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,40 гривень і продають по 10,55 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курси гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання протягом трьох днів поспіль.

Офіційний курс на 24 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5919 гривень за 1 долар (-0,1397 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,5093 гривень за 1 євро (-0,0418 грн).