Валютный рынок на следующей неделе: что будет с курсом доллара и евро

В течение следующей недели курс доллара будет колебаться возле отметки 41,5 грн. Нацбанк удержит стабильность благодаря интервенциям.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.

Активность импортеров и реакция регулятора

В октябре-ноябре традиционно растет деловая активность, что подталкивает спрос на валюту. По словам эксперта, на этой неделе спрос может превышать предложение на 10-15%, однако Национальный банк оперативно сбалансирует рынок с помощью валютных интервенций.

Ожидаемый объем операций НБУ не превысит 800 млн долларов в неделю, что обеспечит стабильность курса. "Спрос вырастет, но это не критично. Регулятор сможет быстро сгладить колебания в пределах режима управляемой гибкости", - отметил Лесовой.

Курсы межбанка и наличного рынка

Как прогнозирует банкир, разница между курсами межбанка и наличного рынка будет оставаться минимальной. Текущие колебания будут незначительными, а в периоды сезонных изменений обменники могут увеличивать спред до 0,5-0,7 грн, чтобы минимизировать риски.

"Такая разница является ситуативной - это естественная реакция рынка на осеннее оживление", - пояснил эксперт.

Решение НБУ по учетной ставке

Кроме того, 23 октября состоится очередное заседание монетарного комитета Национального банка. По словам Тараса Лесового, рынок ожидает сохранения учетной ставки на уровне 15,5%.

"Это станет сигналом стабильности и дополнительным фактором сдерживания возможных колебаний курса. Если экономическая ситуация останется контролируемой, ставка не изменится до конца года", - прогнозирует специалист.

Он также отметил, что крепкая гривна способна снизить потребительские ожидания и удержать доверие к национальной валюте даже в случае новых вызовов, связанных с ситуацией с безопасностью.

Прогноз курса доллара и евро

На следующей неделе (20-26 октября) ожидается, что валютные колебания останутся в пределах допустимых "коридоров":

41,4-41,7 грн за доллар и 48-49 грн за евро на межбанке,

41,25-41,65 грн за доллар и 48-49,5 грн за евро на наличном рынке.

Средняя разница между курсами межбанка и наличных составит 0,1-0,15 грн, а колебания не будут превышать 1-1,5% от стартового уровня недели.

Риски остаются низкими

По оценке эксперта, Национальный банк имеет достаточно инструментов для ограничения резких колебаний. "Режим управляемой гибкости практически гарантирует, что любые революционные изменения на валютном рынке маловероятны", - подчеркнул Лесовой.

Поэтому в конце октября рынок будет оставаться стабильным, а курс - в пределах ожидаемых параметров. Даже несмотря на риски, связанные с обстрелами инфраструктуры, гривна остается под контролем регулятора.