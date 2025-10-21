ua en ru
Вт, 21 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

НБУ снизил курс доллара

Украина, Вторник 21 октября 2025 15:35
UA EN RU
НБУ снизил курс доллара Фото: курс доллара упал на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после двух дней роста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 22 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,7441 гривен за 1 доллар (-0,0124 грн).
НБУ снизил курс доллара

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,4732 гривен за 1 евро (-0,1898 грн).
НБУ снизил курс доллара

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 3 копейки до 41,70-41,73 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
НБУ снизил курс доллара

udinform.com

На наличном рынке доллар вырос до 41,95 гривен, евро вырос до 49,10 гривен.

    Прогноз курса

    Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой из Глобус Банка, на этой неделе (20-26 октября) ожидается, что валютные колебания останутся в пределах допустимых "коридоров":

    • 41,4-41,7 грн за доллар и 48-49 грн за евро на межбанке,
    • 41,25-41,65 грн за доллар и 48-49,5 грн за евро на наличном рынке.
    Читайте РБК-Украина в Google News
    Курс доллара Курс евро
    Новости
    Военное положение и мобилизацию продлили до февраля 2026 года: новые сроки
    Военное положение и мобилизацию продлили до февраля 2026 года: новые сроки
    Аналитика
    Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
    Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию