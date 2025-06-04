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НБУ снижает курс злотого к гривне второй день подряд

Украина, Среда 04 июня 2025 15:49
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НБУ снижает курс злотого к гривне второй день подряд Фото: курс злотого упал на 7 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый дешевеет второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 5 июня 2025 года установлен на таком уровне: 11,0227 гривен за 1 злотый (-0,0682 грн).
НБУ снижает курс злотого к гривне второй день подряд

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,90 гривен и продают по 11,20 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после двух дней роста.

Официальный курс на 4 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,4829 гривен за 1 доллар (-0,1556 грн).

Официальный курс евро составит 47,2013 гривен за 1 евро (-0,2250 грн).

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