ua en ru
Ср, 04 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

НБУ знижує курс злотого до гривні другий день поспіль

Україна, Середа 04 червня 2025 15:49
UA EN RU
НБУ знижує курс злотого до гривні другий день поспіль Фото: курс злотого впав на 7 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий дешевшає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 5 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,0227 гривень за 1 злотий (-0,0682 грн).
НБУ знижує курс злотого до гривні другий день поспіль

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,90 гривень і продають по 11,20 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України(НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після двох днів зростання.

Офіційний курс на 4 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4829 гривень за 1 долар (-0,1556 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,2013 гривень за 1 євро (-0,2250 грн).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Польща
NEWS
Вперше без глави Пентагону. Що відомо про 28-му зустріч союзників на "Рамштайні"
Вперше без глави Пентагону. Що відомо про 28-му зустріч союзників на "Рамштайні"
DAILY
Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках