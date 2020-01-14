ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Названа точна сума виплати "Газпрому" за рішенням Стокгольмського арбітражу

Новини » Економіка     14.01.2020 - 13:45
Названа точна сума виплати "Газпрому" за рішенням Стокгольмського арбітражу
Фото: колаж (РБК-Україна)

Суму озвучив глава компанії "Оператор ГТС України"

ПАТ "Газпром" 29 грудня 2019 року на виконання рішення Стокгольмського арбітражу перерахував на користь НАК "Нафтогаз України" 2 млрд 917 млн 551 тис. 678,80 доларів. Про це повідомив генеральний директор ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" Сергій Макогон в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Таким чином, російська компанія заплатила додатково за прострочення платежу близько 350 млн доларів, які були нараховані на основну суму присудженої компенсації 28 лютого 2018 року.

"Грудневий переаз від "Газпрому" "Нафтогазу" був в сумі 2917551678,80 доларів", - сказав Макогон.

Нагадаємо, "Газпром" наприкінці грудня 2019 року виплатив "Нафтогазу" 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. У той же час "Нафтогаз" відмовився від інших позовів до "Газпрому".

Як повідомляло РБК-Україна, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення за позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст повинен був виплатити українській стороні 2,56 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу.

Вітренко розповів про премії керівництву "Нафтогаза" За 2019 рік обсяги споживання газу зменшилися на понад 16%, - "Хмельницькгаз"
Новини України Нафтогаз УкраїниГазпромгаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся