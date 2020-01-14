Названа точна сума виплати "Газпрому" за рішенням Стокгольмського арбітражу

Фото: колаж (РБК-Україна)

Суму озвучив глава компанії "Оператор ГТС України"

ПАТ "Газпром" 29 грудня 2019 року на виконання рішення Стокгольмського арбітражу перерахував на користь НАК "Нафтогаз України" 2 млрд 917 млн 551 тис. 678,80 доларів. Про це повідомив генеральний директор ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" Сергій Макогон в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Таким чином, російська компанія заплатила додатково за прострочення платежу близько 350 млн доларів, які були нараховані на основну суму присудженої компенсації 28 лютого 2018 року.

"Грудневий переаз від "Газпрому" "Нафтогазу" був в сумі 2917551678,80 доларів", - сказав Макогон.

Нагадаємо, "Газпром" наприкінці грудня 2019 року виплатив "Нафтогазу" 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. У той же час "Нафтогаз" відмовився від інших позовів до "Газпрому".

Як повідомляло РБК-Україна, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення за позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст повинен був виплатити українській стороні 2,56 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу.