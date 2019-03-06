НБУ значно знизив довідковий курс долара

Курс долара знизився на 29 копійок

Справочное значение курса доллара на 6 марта составило 26,48 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 26,4884 гривен за доллар, что на 29 копеек ниже, чем установленный 5 марта (26,7713 за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс доллара на открытии межбанковского валютного рынка 6 марта 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 12 копеек до 26,51 грн/доллар, курс в покупке до 26,47 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 19 копеек до 29,97 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 25 копеек до 26,66 гривен за доллар, в покупке на 30 копеек до 26,42 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 26 копеек до 30,33 гривен за евро.