НБУ значно знизив курс євро

Єдина європейська валюта подешевшала на 36 копійок

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 февраля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 36 копеек до 30,72 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 7 февраля установлен на таком уровне:

3072,2882 гривны за 100 евро (-36,5788 грн).

При этом курс евро на 6 февраля составляет 3108,867 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 6 февраля 2019 года, наличный курс снизился на 34 копейки до 31,46 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,00 - 30,95 (30,70 - 31,25 - 5 февраля), продажи 30,80 - 31,80 (31,30 - 31,70 - 5 февраля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,54 (30,91 - 5 февраля), продажи - 31,12 (31,46 - 5 февраля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 24 копейки до 30,74 грн/евро. Курс покупки составляет 30,71 грн/евро.