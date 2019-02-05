НБУ знизив курс євро

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Єдина європейська валюта подешевшала на 30 копійок

Національний банк України (НБУ) на 6 лютого 2019 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро на 30 копійок до 31,08 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 6 лютого встановлено на такому рівні:

3108,867 гривні за 100 євро (-29,7745 грн).

При цьому курс євро на 5 лютого становить 3138,6415 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 5 лютого 2019 року, готівковий курс знизився на 16 копійок до 31,46 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,70 - 31,25 (31,00 - 31,50 - 4 лютого), продажу 31,30 - 31,70 (31,45 - 31,90 - 4 лютого) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,91 (31,19 - 4 лютого), продажу - 31,46 (31,62 - 4 лютого) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 30 копійок до 30,98 грн/євро. Курс покупки становить 30,95 грн/євро.