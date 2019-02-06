Долар і євро різко знизилися на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 26 копійок, євро на 34 копійки

В обмінних пунктах України сьогодні, 6 лютого 2019 року, в 11:30 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 26 копійок до 27,17 гривень за долар, купівлі знизився на 27 копійок до 26,85 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 34 копійки до 31,46 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,50 - 27,00 (27,00 - 27,30 - 5 лютого), продажу 27,00 - 27,60 (27,25 - 27,70 - 5 лютого) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,85 (27,12 - 5 лютого), продажу - 27,17 (27,43 - 5 лютого) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 30,00 - 30,95 (30,70 - 31,25 - 5 лютого), продажу 30,80 - 31,80 (31,30 - 31,70 - 5 лютого) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,54 (30,91 - 5 лютого), продажу - 31,12 (31,46 - 5 лютого) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,05 (2,60 - 4,12 - 5 лютого), продажу - 4,05 - 5,00 (4,10 - 5,00 - 5 лютого) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,75 (3,77 - 5 лютого), продажу 4,18 (4,21 - 5 лютого) грн за 10 рублів.